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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

VÍDEO: Un cómico gol en propia puerta del portero del Al-Nassr en el minuto 98 deja a Cristiano Ronaldo a las puertas del título de la Liga Profesional Saudí tras un dramático empate con el Al-Hilal

C. Ronaldo
1ª División
Al Nasr FC vs Al Hilal
B. Krepski
Al Nasr FC
Al Hilal

El portero del Al-Nassr, Bento Matheus, falló en el minuto 98 y permitió al Al-Hilal empatar 1-1, aplazando la celebración del título de Cristiano Ronaldo. El autogol, tras un potente saque de banda, dejó atónitos a los aficionados y obliga al Al-Nassr a esperar al próximo partido contra el Damac FC para confirmar su primer campeonato en siete años, pese a liderar la liga con cinco puntos de ventaja.

  • Un error garrafal retrasa la fiesta de celebración del título

    El Al-Nassr aplazó la celebración del título tras empatar 1-1 en un duelo clave. Los locales dominaron el inicio y se adelantaron en el 37’ gracias a un rebote que aprovechó el defensa Mohamed Simakan. El Al-Nassr mantiene cinco puntos de ventaja en la Liga Profesional Saudí, aunque el Al-Hilal aún tiene dos partidos por jugar. La afición esperaba celebrar el título desde 2019, pero la coronación se pospone a la última jornada.

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  • Ronaldo, frustrado a pesar del apoyo de su familia

    Ronaldo vivió una noche frustrante pese al gran apoyo de la grada. Sustituido en el 83 por Abdullah Al-Hamdan, el delantero solo remató una vez y falló un gol desde lejos que Yassine Bounou detuvo de forma brillante. Las redes de la Liga Profesional Saudí mostraron imágenes de su pareja, Georgina Rodríguez, y su hijo animando, con el pie de foto: «Familia + aficionados = apoyo perfecto para el 🐐». Aunque marcha tercero en la carrera por la Bota de Oro con 26 goles —premio que ganó en las dos últimas campañas—, su prioridad es lograr títulos con el equipo.



  • Una confusión de última hora nos cuesta puntos cruciales

    El partido se caracterizó por las ocasiones falladas y un costoso lapsus de concentración en los últimos compases. Al principio, a Karim Benzema le anularon un gol por fuera de juego tras la revisión del VAR. El Al-Nassr también vio cómo Kingsley Coman desperdiciaba un mano a mano que podría haber asegurado la victoria. En cambio, en el octavo minuto del descuento, un jugador del Al-Hilal lanzó un potente saque de banda al área. Un malentendido entre el portero Bento y Íñigo Martínez permitió que el balón se les escapara y acabara en la red.


  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nos esperan los trofeos y los sueños de la Copa del Mundo

    El Al-Nassr vive una semana clave en su búsqueda del doblete. El sábado juega la final de la Liga de Campeones de la AFC ante el Gamba Osaka y el jueves disputa el partido decisivo de liga contra el Damac FC. Para Ronaldo, ganar estos títulos es prioritario antes de ir por los 1.000 goles —tiene 971— y de preparar el Mundial con Portugal.

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