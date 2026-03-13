VÍDEO: ¡Un caos total! Los copropietarios del Wrexham, Ryan Reynolds y Rob Mac, se unen al equipo de comentaristas para el derbi contra el Swansea

A pesar de su innegable carisma y su experiencia ante las cámaras, ambos admitieron que retransmitir un partido de fútbol profesional en directo supone un salto abrumador hacia lo desconocido. Los propietarios, que han documentado su trayectoria a través de la exitosa serie «Welcome to Wrexham», demostraron que aún están dando sus primeros pasos en el aspecto táctico del juego al añadir: «Ninguno de los dos hemos retransmitido nunca un evento deportivo de ningún tipo, y mucho menos un deporte cuyas reglas aprendimos hace apenas cinco años».

La retransmisión fue un evento poco convencional, en el que la pareja recibió a varios invitados especiales a lo largo de la noche mientras ofrecían su perspectiva única sobre la acción en el terreno de juego. Aunque el ambiente en la cabina era distendido, lo que estaba en juego en el campo no podía ser más importante para el equipo de Phil Parkinson, que mantiene vivos sus sueños de ascenso. Sin embargo, el Wrexham se impuso por 2-0 a sus rivales para afianzar su puesto en los puestos de play-off.