Al-Soulia declaró en una entrevista televisiva en el canal MBC Egypt 2 que había iniciado negociaciones con el Al-Ahly para renovar su contrato, pero que se sorprendió al encontrar una gran diferencia de opiniones, y explicó: «Yo quería renovar por dos temporadas, mientras que el club se aferraba a una sola».

Añadió que Marcel Koller, el entrenador en aquel momento, le comunicó abiertamente que no sería titular la temporada siguiente.

Y continuó: «Lo que ocurrió me enfadó, y en ese momento sentí que se acercaba el final, y no era el final que me merecía».