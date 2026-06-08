Traducido por
VÍDEO: «¡Trucos del mejor de todos los tiempos!» - Cristiano Ronaldo enseña a sus hijos a hacer regates mientras Georgina Rodríguez graba esta clase magistral en el jardín
Una lección magistral sobre el «Ronaldo Chop»
Mientras Portugal prepara la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la imagen más comentada de Ronaldo no es de un entrenamiento ni de una rueda de prensa, sino de su jardín. En un vídeo compartido por Georgina Rodríguez se ve al delantero enseñando a su hijo Mateo uno de sus regates más famosos.
Vestidos de manera informal y descalzos sobre el césped, padre e hijo compartieron un momento que rápidamente caló entre los aficionados. Cristiano explicó con detalle cada paso del famoso «Ronaldo Chop», el regate que le permitió dejar atrás a los defensas en algunas de las competiciones más importantes del fútbol mundial durante más de una década. El análisis técnico demostró que el cinco veces ganador del Balón de Oro sigue tan en forma como siempre en lo que respecta a la mecánica de los regates espectaculares.
Mira el vídeo
Lecciones para la próxima generación
Lo que más llamó la atención fue la naturalidad con que Cristiano compartió esa lección ante millones en redes. Mientras Mateo intentaba imitar el movimiento, Ronaldo le corrigió la sincronización, la posición del cuerpo y la lectura del rival, elementos clave de su juego. No era solo tocar el balón; era un tutorial sobre el arte del engaño.
Esa naturalidad llevó a muchos aficionados a verlo como una advertencia juguetona a futuros rivales: no porque Ronaldo revelara un secreto, sino porque mostró la mentalidad de quien nunca oculta sus puntos fuertes.
- Getty Images Sport
La historia del Mundial espera a CR7
Ronaldo se ha unido a la selección de Portugal que se prepara para el Mundial de 2026, su sexto torneo. A sus 41 años, sigue desafiando la edad, aunque persisten las dudas sobre su lugar en el once. A pesar de no haber marcado en la Eurocopa 2024 y de su único gol en el Mundial 2022, CR7 sigue siendo capitán y pieza clave para Roberto Martínez. Portugal debutará el 17 de junio contra la República Democrática del Congo.