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Cristiano RonaldoGetty
Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: Tras la clave victoria del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, entre risas, hace un gesto con la mano y responde a los insultos de los hinchas del Al Ahli

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Al Ahli
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Cristiano Ronaldo volvió a acaparar miradas durante y después del partido, en el que el Al-Nassr venció 2-0 al Al-Ahli. El portugués marcó un gol, pero su reacción a las provocaciones de la afición rival causó furor en las redes.

  • Ronaldo silencia al público del Al Ahli

    El veterano delantero celebraba eufórico un resultado que mantiene al Al-Nassr líder de la Liga Profesional Saudí. Al marcharse del campo, un grupo del Al-Ahli le provocó coreando sus logros continentales y cuestionando su estatus. En vez de ignorar las burlas, Ronaldo se giró a las gradas con una amplia sonrisa. Tras reírse de los insultos, recordó con un sencillo gesto quién era: levantó la mano y mostró sus cinco dedos.

    Ante los gritos que recordaban los dos títulos de la Liga de Campeones de la AFC de Al-Ahli, Ronaldo levantó la mano y mostró cinco dedos. Mientras lo hacía, la cámara captó su respuesta: «Tengo cinco Ligas de Campeones», dijo con calma y una sonrisa. El mensaje era claro: sus cinco triunfos en la Liga de Campeones de la UEFA, logrados con el Manchester United y el Real Madrid.

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  • Cada vez más cerca de la marca de los 1.000 goles

    Más allá de su gestual con la grada, Ronaldo brilló sobre el campo. Con el gol en la victoria 2-0, el exjugador de la Juventus llegó a 970 tantos entre club y selección. Sin bajar el ritmo, lidera la delantera del gigante de Riad.

    Ahora solo le faltan 30 tantos para alcanzar la mítica cifra de 1.000 goles, una hazaña que muchos consideraban imposible en la era moderna. Con Al-Nassr liderando la liga y varios partidos por jugar, además de su compromiso con Portugal, la cuenta atrás hacia los 1.000 ha comenzado.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Nassr sigue en la lucha por el título

    La victoria sobre el Al-Ahli mantiene al Al-Nassr al frente de la Liga Profesional Saudí a cuatro jornadas del final. Tiene 13 puntos de ventaja sobre el tercero y 8 sobre el Al-Hilal, que tiene un partido menos. Ronaldo volverá a la acción el 3 de mayo, cuando Al-Nassr visite a Al-Qadsiah. Bajo la presión de lograr títulos esta temporada, el plantel se apoya en su liderazgo y puntería.

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