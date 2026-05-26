Baller League UK
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VÍDEO: ¡Sellado con un beso! Alisha Lehmann ayuda a su novio, Montel McKenzie, a celebrar el título de la Baller League UK
Una noche triunfal coronada por el romanticismo
Las celebraciones alcanzaron su punto máximo cuando McKenzie levantó el trofeo de la Baller League UK. Tras una final emocionante en el O2 Arena, que el Prime FC ganó 5-2 al NDL FC, la cuenta oficial de Instagram de la liga capturó los momentos de alegría.
El capitán, del equipo liderado por la sensación de YouTube KSI, buscó a Lehmann entre la multitud y la pareja selló la noche con un beso. De compañeros en las primeras temporadas pasaron a ser pareja, añadiendo un toque especial a la final.
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Superar obstáculos dentro y fuera del campo
El fútbol le ha puesto trabas al campeón: algunos clubes tradicionales desconfían de las estrellas de realities y creen que no están comprometidas de verdad. El defensa del Folkestone Invicta admitió que su fama le cerró puertas en la pirámide del fútbol inglés. Pero ganar este título demuestra su dedicación. Sobre su relación, McKenzie contó al Daily Mail que empezó poco a poco: «La mayor parte de la temporada no nos hablábamos. No lo fue durante toda la temporada; más bien hacia el final. Pero, desde que empezamos a hablar, jugué mucho mejor. Saber que ella estaba ahí me empujaba a rectificar un mal pase o a marcar un gol. Es como tener a un familiar o un amigo en la grada».
La decepción del descenso y los polémicos reconocimientos
Mientras McKenzie celebra, su pareja atraviesa un momento complicado tras un fin de semana catastrófico: el Leicester City WFC descendió de la Superliga Femenina tras perder 2-1 en los penaltis contra el Charlton Athletic en la eliminatoria de ascenso. Las Foxes fallaron cuatro de sus cinco lanzamientos. La ausencia de la delantera estrella Lehmann, lesionada, agravó el golpe. A pesar de haber jugado solo 502 minutos y de que el equipo perdiera todos sus partidos desde su llegada en enero, sorprendió que se llevara los premios a la Jugadora del Año y al Gol de la Temporada, gracias sobre todo a sus más de 15 millones de seguidores en Instagram.
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¿Qué nos depara el futuro?
Tras su gran victoria en Londres, McKenzie buscará aprovechar su momento y conseguir un contrato fijo en un equipo de categoría superior. Mientras, Lehmann encara un gran proyecto de reconstrucción y un dilema: quedarse en el Leicester y pelear por el ascenso o buscar un traspaso.