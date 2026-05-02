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VÍDEO: Reacción de Mohamed Salah al ver a Pep Guardiola y Erling Haaland hablar de él
Salah dejará el Liverpool al final de la temporada
Guardiola, técnico del Manchester City, reconoció el impacto de Salah tras años de duelos intensos en la Premier League. Con la salida del extremo egipcio de Anfield al final de la temporada, admitió que siempre fue una preocupación táctica para su equipo.
Haaland, delantero del City, destacó su regularidad y admitió que, en la lucha por los títulos, Salah siempre complicó la vida de su equipo. Luego, al ver el vídeo con esos elogios, el egipcio sonrió y se rió.
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Guardiola y Haaland elogian al delantero del Liverpool
En el vídeo, Guardiola admitió que la velocidad y el posicionamiento de Salah ponían en aprietos constantemente a su estructura defensiva. «Fue un quebradero de cabeza», declaró el entrenador del City a Sky Sports al hablar de la influencia del egipcio.
«Fue un quebradero de cabeza. Por cómo jugamos contra el City, les vino perfecto», reconoció. «Espacio a la espalda y centros increíbles de Alexander-Arnold y Robertson, una leyenda».
«Son el rival más grande. Los admiro mucho: su constancia año tras año, Salah, Robertson y todos esos jugadores merecen enorme respeto por hacer del fútbol un lugar mejor».
Haaland, quien ha competido con Salah por el título de máximo goleador de la Premier League, también reconoció su impacto.
«Mira lo que ha hecho», apuntó el noruego. «Los goles que ha marcado, empecemos por ahí. No sé cuántos son, pero muchos y muy importantes. Varios nos los ha hecho a nosotros, lo que a veces resulta frustrante. Pero competir con él ha sido increíble. Tengo la suerte de tener su camiseta en casa».
- Getty Images Sport
Un legado que marcó una época
Salah llegó del AS Roma en 2017 y se convirtió en uno de los jugadores más laureados del club. Ha marcado 257 goles en 440 partidos y ganado nueve títulos, entre ellos una Liga de Campeones y dos Premier League.
Aún se desconoce si jugará todos los encuentros restantes tras una pequeña lesión, pero se espera que reciba una gran despedida en Anfield al final de esta temporada.