La tensión en el seno del Milan estalló de forma espectacular durante su visita a la capital. Con los rossoneri por detrás en el marcador tras un gol de Gustav Isaksen en la primera parte, Allegri optó por un cambio táctico a falta de 25 minutos para el final, sustituyendo a Leao y Youssouf Fofana por Niclas Fullkrug y Christopher Nkunku. Leao, que había tenido dificultades para dejar huella en el partido, no se tomó bien la decisión. El exdelantero del Lille se tomó su tiempo para salir del campo, lo que obligó al portero Mike Maignan a correr hacia él y a instar a su compañero a abandonar el terreno de juego más rápido para ahorrar unos segundos preciosos en la búsqueda del empate. El drama se intensificó entonces en la banda; cuando Allegri se acercó para darle un abrazo, Leao apartó rápidamente a su entrenador antes de dar varias patadas airadas a unas botellas de agua cerca del banquillo.
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VÍDEO: Rafael Leão, enfadado, monta una gran rabieta y se enfrenta al entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, tras ser sustituido en la derrota ante el Lazio
Leao pierde los nervios en Roma
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Allegri intenta restar importancia a las desavenencias
Tras el pitido final, Allegri intentó calmar los ánimos, sugiriendo que el enfado del jugador se debía al desarrollo del partido y no al cuerpo técnico. El veterano entrenador afirmó que Leao sentía que no estaba recibiendo los pases adecuados mientras estuvo sobre el terreno de juego.
«Leao estaba un poco molesto porque hubo algunas situaciones en las que podría haber recibido mejores pases, así que estaba un poco enfadado, pero estas cosas pueden pasar durante un partido», declaró Allegri a DAZN Italia. «Todos los chicos querían ganar, ante todo para distanciarse del grupo perseguidor, porque la Juventus está ahora a solo siete puntos de nosotros. La temporada aún es larga, tenemos que mantenernos concentrados y mejorar en las situaciones que no hicimos bien en la primera parte».
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El sueño del Scudetto se desvanece para los rossoneri
La derrota deja al Milan a ocho puntos del líder de la liga, el Inter, una diferencia considerable que ha llevado a Allegri a pedir a la afición y a los medios de comunicación que sean realistas. El entrenador se mostró contundente sobre la situación actual del club e insistió en que ahora hay que dejar de pensar en los títulos y centrarse exclusivamente en asegurar una plaza entre los cuatro primeros.
«Lo que debemos hacer ahora sin falta es pulsar el botón de reinicio. La gente hablaba del Scudetto tras la victoria sobre el Inter, pero hay que ser realistas en la vida», añadió el entrenador. «Tenemos que recordar que el objetivo es la clasificación para la Liga de Campeones; de lo contrario, corremos el riesgo de echar por tierra todo lo que hemos construido en los últimos seis meses».