VÍDEO: Rafael Leão, enfadado, monta una gran rabieta y se enfrenta al entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, tras ser sustituido en la derrota ante el Lazio

Tras el pitido final, Allegri intentó calmar los ánimos, sugiriendo que el enfado del jugador se debía al desarrollo del partido y no al cuerpo técnico. El veterano entrenador afirmó que Leao sentía que no estaba recibiendo los pases adecuados mientras estuvo sobre el terreno de juego.

«Leao estaba un poco molesto porque hubo algunas situaciones en las que podría haber recibido mejores pases, así que estaba un poco enfadado, pero estas cosas pueden pasar durante un partido», declaró Allegri a DAZN Italia. «Todos los chicos querían ganar, ante todo para distanciarse del grupo perseguidor, porque la Juventus está ahora a solo siete puntos de nosotros. La temporada aún es larga, tenemos que mantenernos concentrados y mejorar en las situaciones que no hicimos bien en la primera parte».