VÍDEO: «¡Qué jugador!» Juan Mata sorprende a Bruno Fernandes al marcar un increíble doblete para el Melbourne Victory
Mata marca dos goles en el derbi
Mata se incorporó al Melbourne Victory en septiembre tras abandonar el Western Sydney Wanderers y ayudó a su nuevo equipo a conseguir una famosa victoria el sábado. El exjugador del Manchester United marcó dos goles en la victoria por 3-1 y llamó la atención con sus tantos. El primero rompió el empate a los 20 minutos, cuando Mata robó el balón cerca del círculo central y envió inmediatamente un audaz disparo lejano que superó al portero. Mata puso el 2-1 en la segunda parte con otro potente disparo desde el borde del área, antes de dar una asistencia para el tercer gol del Victory de la noche.
«¡Qué jugador!» - Fernandes, emocionado por la heroicidad de Mata.
El gol de Mata fue elogiado por Fernandes. El capitán del Manchester United publicó el vídeo del gol en Instagram Stories junto con el mensaje: «¡Juan Mata, qué jugador!».
El doblete del jugador de 37 años continúa su buena racha en Australia. Antes del partido, Mata había sido nombrado Jugador del Mes de enero del Shark tras una votación de los aficionados, gracias a una racha en la que había conseguido cinco asistencias en cinco partidos con el Victory.
Mata «muy feliz y muy orgulloso»
Mata habló con los medios de comunicación tras el partido sobre cómo está disfrutando del fútbol a punto de cumplir 38 años. Dijo: «Ha sido una noche muy agradable. Poder jugar a este nivel, con todo el equipo, los derbis son especiales. [El gol] fue instintivo. Vi que el portero estaba un poco fuera de su portería. A veces lo intentas y acaba en córner, pero esta vez entró. Creo que estamos dando la talla cuando importa contra los grandes equipos y hoy ha sido un partido muy sólido. Empezamos bien desde el principio con intensidad, creando ocasiones, y luego pudimos sentenciar el partido en la segunda parte. Estamos muy contentos y muy orgullosos».
El veterano también admitió que está disfrutando mucho del fútbol en este momento, y añadió: «Creo que es cuestión de motivación. El fútbol, muchas veces, es un estado de ánimo. Me siento como en casa aquí, la gente es fantástica. Cuanto más juego, mejor me siento. Creo que es una gran noticia en esta etapa de mi carrera».