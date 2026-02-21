VÍDEO: «¡Qué jugador!» Juan Mata sorprende a Bruno Fernandes al marcar un increíble doblete para el Melbourne Victory

Mata habló con los medios de comunicación tras el partido sobre cómo está disfrutando del fútbol a punto de cumplir 38 años. Dijo: «Ha sido una noche muy agradable. Poder jugar a este nivel, con todo el equipo, los derbis son especiales. [El gol] fue instintivo. Vi que el portero estaba un poco fuera de su portería. A veces lo intentas y acaba en córner, pero esta vez entró. Creo que estamos dando la talla cuando importa contra los grandes equipos y hoy ha sido un partido muy sólido. Empezamos bien desde el principio con intensidad, creando ocasiones, y luego pudimos sentenciar el partido en la segunda parte. Estamos muy contentos y muy orgullosos».

El veterano también admitió que está disfrutando mucho del fútbol en este momento, y añadió: «Creo que es cuestión de motivación. El fútbol, muchas veces, es un estado de ánimo. Me siento como en casa aquí, la gente es fantástica. Cuanto más juego, mejor me siento. Creo que es una gran noticia en esta etapa de mi carrera».