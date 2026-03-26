VÍDEO: Phil Foden demuestra que es un maestro de los dardos al conseguir, de forma increíble, un 180 el mismo día en que Luke Littler visita a la selección inglesa

Littler, seguidor del Manchester United de toda la vida, disfrutó de la oportunidad de cambiar los grandes escenarios del dardo por la concentración de la selección inglesa. «Para un aficionado al fútbol, fue un sueño venir aquí a ver las instalaciones, conocer a todos los jugadores y sentarme a cenar y echar unas risas con ellos», comentó el joven de 19 años tras el evento. Esta interacción supuso un agradable respiro para la plantilla durante una intensa ventana internacional.

El prodigio de los dardos reveló que incluso el nuevo seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, estaba deseando ver cómo se desenvolvían los jugadores. «Jugamos un rato a los dardos; mientras calentaban, Thomas Tuchel me dijo que les diera una lección a estos chicos. Phil Foden y Aaron Ramsdale tienen buen potencial. James Trafford también se defendió un poco. ¡Los demás, no tanto! Les deseé suerte a los chicos este verano; esperemos que puedan traer el título a casa», añadió Littler.







