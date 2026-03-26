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VÍDEO: Phil Foden demuestra que es un maestro de los dardos al conseguir, de forma increíble, un 180 el mismo día en que Luke Littler visita a la selección inglesa
Foden recupera su puntería en St. George's Park
Varios compañeros de equipo de Foden fueron testigos de esta increíble hazaña; entre ellos, John Stones y Harvey Barnes, que observaban atónitos cómo el tercer dardo se clavaba en el triple 20. Aunque Foden demostró su potencial con los dardos, fue el portero del Newcastle United, Aaron Ramsdale, quien finalmente se proclamó campeón de la concentración, ganándose los elogios de la estrella profesional presente.
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Littler, impresionado por el talento de los Tres Leones
Littler, seguidor del Manchester United de toda la vida, disfrutó de la oportunidad de cambiar los grandes escenarios del dardo por la concentración de la selección inglesa. «Para un aficionado al fútbol, fue un sueño venir aquí a ver las instalaciones, conocer a todos los jugadores y sentarme a cenar y echar unas risas con ellos», comentó el joven de 19 años tras el evento. Esta interacción supuso un agradable respiro para la plantilla durante una intensa ventana internacional.
El prodigio de los dardos reveló que incluso el nuevo seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, estaba deseando ver cómo se desenvolvían los jugadores. «Jugamos un rato a los dardos; mientras calentaban, Thomas Tuchel me dijo que les diera una lección a estos chicos. Phil Foden y Aaron Ramsdale tienen buen potencial. James Trafford también se defendió un poco. ¡Los demás, no tanto! Les deseé suerte a los chicos este verano; esperemos que puedan traer el título a casa», añadió Littler.
- AFP
Rotación de la plantilla de cara a los partidos en Wembley
El ambiente en el centro nacional de fútbol se mantuvo distendido a pesar de los intensos preparativos que se están llevando a cabo de cara a los próximos amistosos. Inglaterra se enfrentará a Uruguay y Japón en Wembley mientras continúa su preparación para el Mundial de 2026 bajo la dirección de Tuchel. Sin embargo, el torneo de dardos contó con un grupo algo más reducido de lo habitual debido a la gestión de la carga de trabajo de la plantilla.
Once miembros de la selección de Tuchel se ausentaron de las actividades de la noche tras recibir permiso para descansar de cara al partido contra Uruguay. Estrellas de primer nivel como Harry Kane y Declan Rice no estuvieron presentes en la sede de Burton para el torneo, ya que se les concedió un permiso debido al importante volumen de minutos que ya han acumulado a nivel de club en lo que va de temporada.