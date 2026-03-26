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VÍDEO: Paul Pogba marca por fin su primer gol con el Mónaco con un disparo fulminante, mientras la exestrella del Manchester United se esfuerza por recuperar su plena forma física
Pogba por fin estrena su cuenta goleadora en el Mónaco
Pogba abrió el marcador en el partido con una jugada brillante, típica de él. Tras avanzar desde el centro del campo, Pogba lanzó un potente disparo con la derecha que dejó al portero sin opciones y provocó la ovación del público. Fue un recordatorio de que el internacional francés sigue siendo un jugador capaz de cambiar el rumbo de un partido con un solo toque de balón.
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Recuperar la forma física
Desde que fichó por el Mónaco el verano pasado, el camino de Pogba hacia la plena forma física no ha sido nada fácil. Tras haber cumplido una sanción por dopaje cuando militaba en la Juventus, su regreso al fútbol de competición se ha visto obstaculizado por una serie de persistentes problemas físicos que le han limitado a solo tres partidos disputados en lo que va de temporada.
Aunque Pogba logró marcar contra el Brentford, su principal objetivo sigue siendo recuperar la forma física necesaria para competir al más alto nivel en la Ligue 1. El club espera que este gol suponga un avance psicológico para la veterana estrella.
- AFP
¿Y ahora qué?
Aunque la jugada individual de Pogba fue lo más destacado de la tarde, no bastó para asegurar la victoria del equipo de Sébastien Pocognoli. El gigante francés acabó cayendo por 2-1 ante el Brentford.
No obstante, se trató solo de un partido de preparación para mantener al equipo en forma de cara al crucial enfrentamiento de la Ligue 1 contra el Marsella el 5 de abril, en el que Pogba podría volver a la acción competitiva.