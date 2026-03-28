VÍDEO: No te pierdas los dos impresionantes goles de Florian Wirtz con la selección alemana, en un emocionante partido con siete goles contra Suiza en el que el centrocampista del Liverpool brilló con luz propia

La segunda parte fue cosa del jugador del Liverpool, que pasó de ser creador a goleador para dar a Alemania su primera ventaja de la noche. Tras una reacción tardía de Suiza a un córner en corto, el jugador de 22 años se hizo con el balón en el borde del área y envió un magnífico disparo con la derecha al segundo palo.

Suiza se negó a rendirse ante su público y logró empatar. Joel Monteiro encontró un hueco a 20 metros de la portería y lanzó un disparo certero que superó a Oliver Baumann.

Sin embargo, el impulso volvió a decantar a favor de los visitantes en los últimos compases. A solo cinco minutos del final, Wirtz sentenció la victoria con su segundo gol de la noche. Alemania movió el balón rápidamente por la banda derecha, encontró al centrocampista en espacio abierto y este, con calma, eligió el ángulo para enviar el balón al fondo de la red y sellar el triunfo por 4-3.