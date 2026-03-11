Getty/GOAL
VÍDEO: Neymar rechazado mientras la estrella del Chelsea Estevao corona a su jugador brasileño favorito de todos los tiempos
Un juego rápido de leyendas
La futura superestrella Estevao tuvo que elegir entre los mayores iconos del fútbol brasileño cuando habló con GOAL en los London Football Awards, en colaboración con la Willow Foundation. El juego, al estilo de una eliminatoria, obligó al graduado de la academia del Palmeiras a tomar decisiones difíciles de inmediato, en las que destacó por elegir a Neymar por delante de Ronaldinho y a Ronaldo Nazario por delante de Rivaldo, lo que dio lugar a una tentadora alineación para las semifinales.
En el otro lado del histórico sorteo, las decisiones tuvieron el mismo peso para el cotizado delantero. Con confianza, apostó por Pelé para superar a Romario, antes de seleccionar al icónico extremo Garrincha por delante de Kaká, preparando así el escenario perfecto para un espectacular enfrentamiento entre los cuatro mejores talentos de la generación más venerada del país.
Coronación del rey definitivo
Cuando la emocionante eliminatoria llegó a su punto álgido, Estevao se enfrentó a su comparación moderna más difícil hasta el momento, y finalmente eligió a Neymar por encima de Ronaldo para llegar a la gran final. Por el contrario, su elección en la semifinal del otro lado fue instantánea, ya que eligió decididamente a Pelé por encima de su antiguo compañero de selección Garrincha sin pensarlo dos veces.
Cuando se vio obligado a tomar la decisión definitiva entre su héroe personal y la leyenda del Santos, el adolescente dejó a un lado sus preferencias personales. Coronó a Pelé como el mejor, reconociendo el insuperable legado histórico del difunto icono, sobre todo su inigualable logro de ser el único jugador en la historia del fútbol en ganar tres Copas del Mundo.
El impacto del Chelsea y las esperanzas para la Copa del Mundo
Más allá de participar en debates en las redes sociales, el jugador de 18 años se ha consolidado en el Chelsea, con siete goles y tres asistencias en 32 partidos en todas las competiciones. Desgraciadamente, su impresionante racha se vio interrumpida recientemente por una lesión en el tendón de la corva sufrida el mes pasado, que se espera que lo mantenga fuera de los terrenos de juego hasta finales de marzo.
A pesar de perderse cuatro partidos cruciales, el dinámico extremo sigue siendo muy optimista sobre sus perspectivas para el próximo torneo mundial. Tras debutar con la selección absoluta de Brasil en septiembre de 2024 con Dorival Junior, ya ha disputado 11 partidos y marcado cinco goles internacionales, lo que le convierte en un firme candidato a formar parte de la plantilla definitiva este verano.
Ancelotti supervisa la forma física de la veterana estrella.
Mientras tanto, el hombre que perdió por poco el partido de Estevao está librando su propia batalla para llegar al Mundial de 2026. Neymar ha recibido un importante respiro tras ser incluido en la amplia convocatoria preliminar del seleccionador Carlo Ancelotti para los próximos amistosos internacionales contra Francia y Croacia a finales de marzo.
El delantero de 34 años se enfrenta a una enorme presión para demostrar su buen estado de forma al técnico italiano y a los directivos de la CBF. Ahora solo le queda un partido nacional contra el Corinthians para convencer definitivamente a Ancelotti de que merece un codiciado puesto en el avión.
