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Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

VÍDEO: ¡Neymar estrena look de cara al Mundial de 2026! La superestrella brasileña luce un nuevo corte de pelo mientras utiliza tecnología de la NASA para superar su última lesión

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Neymar se esfuerza por llegar en forma al Mundial 2026 y usa tecnología de punta para recuperarse de una lesión crónica en la pantorrilla. El astro de la Seleção, que se rehabilita en Nueva Jersey, apareció con un nuevo corte de pelo.

  • Una recuperación de última generación para la estrella de la Seleção

    Contra el reloj y para llegar en forma al partido más importante, Neymar usa tecnología avanzada que acelera la recuperación de su lesión en la pantorrilla derecha. El delantero sigue un tratamiento poco convencional que reduce el impacto sobre la zona lesionada.

    El sábado pasado se le vio usando una cinta de correr antigravedad, que permite caminar y correr sin el fuerte impacto habitual en la zona lesionada. Este dispositivo alivia el peso de las piernas mientras mantiene la actividad cardiovascular y muscular, ofreciendo al jugador de 34 años su mejor opción de recuperación.

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  • Cómo funciona la cinta de correr de la NASA

    La máquina es fascinante y eficaz. Sujeta al deportista a la altura de la cintura con una faja inflable y controla con precisión el peso que soportan sus piernas. Así, médicos, fisioterapeutas y preparadores físicos pueden ir aumentando el porcentaje de carga a medida que avanza la recuperación.

    Aunque parezca futurista, esta tecnología lleva más de una década en el fútbol de élite. Clubes como Cruzeiro y Flamengo ya la usaron para recuperar a sus estrellas, y ahora la selección la emplea para tener a su figura lista para el partido inaugural.


  • El nuevo peinado de Neymar para el Mundial

    Además de su recuperación, Neymar ha estrenado un look con tonos rubios más claros y un peinado similar al que lució en el Mundial de Rusia 2018, según reveló su peluquero de confianza, Wagner Tenorio.

    El nuevo look desató debates en redes, donde muchos lo compararon con sus apariciones más icónicas en la Copa del Mundo. El jugador de 34 años suele cambiar de peinado antes de los grandes torneos.


  • Brazil Carlo Ancelotti Marquinhos GabrielGetty Images

    Ancelotti respalda el oportuno regreso de Neymar

    El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, confía en que Neymar se recupere a tiempo de su lesión en la pantorrilla para jugar el Mundial. El técnico italiano confirmó que el jugador del Santos avanza bien en su rehabilitación y que el lunes se someterá a una prueba médica definitiva antes de reincorporarse, previsiblemente, a los entrenamientos con el grupo la próxima semana.

    Brasil lidera la historia del Mundial con cinco títulos y comparte el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití.



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