VÍDEO: Neymar comparte con su pareja, Bruna Biancardi, su emotiva reacción ante la convocatoria para el Mundial de Brasil

Neymar se emocionó tras ser incluido por el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, en la lista de 26 jugadores. El futbolista de 34 años publicó un video en Instagram en el que se le ve llorando con Biancardi y su equipo al conocer la noticia.

Acompañó la publicación con el siguiente texto: «Mi visión de uno de los días más emotivos y felices de mi vida ya está disponible en el canal de YouTube. Y GRACIAS, BRASIL». Su regreso llega tras una dura recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en octubre de 2023. Con 79 goles en 128 partidos, el máximo goleador de la historia de Brasil está listo para su cuarto Mundial.



