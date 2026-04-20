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Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

VÍDEO: «¡Nadie puede soportarlo!» - Neymar, furioso, se marcha tapándose los oídos mientras los aficionados del Santos abuchean sin piedad a la estrella brasileña

Neymar
Santos FC
Santos FC vs Fluminense
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El regreso de Neymar al Santos terminó en abucheos tras la dolorosa derrota 3-2 ante Fluminense. El jugador, de 34 años, se tapó los oídos y luego respondió con un mensaje en redes.

  • Una pesadilla en la Vila Belmiro

    El domingo, la Vila Belmiro se volvió hostil cuando los hinchas, frustrados por la derrota sobre la hora ante Fluminense, abuchearon a Neymar. A pesar de su estatus de leyenda en el club, el delantero escuchó silbidos y protestas al final del partido.

    Visiblemente alterado, el veterano corrió hacia el túnel con los dedos en los oídos para bloquear la hostilidad. Poco después del partido, recurrió a las redes sociales para expresar su incredulidad ante la dura acogida de los aficionados: «¡Ha llegado el día en que tengo que explicar por qué me rasco la oreja! Amigos, sinceramente, están siendo demasiado duros y se están pasando de la raya… Es demasiado triste tener que aguantar esto. Ningún ser humano puede soportarlo».

    Aunque fue clave para la permanencia del Santos la temporada pasada, esta campaña ha sido mucho más difícil: cuatro goles y tres asistencias en nueve partidos no bastan para ocultar la mala racha del equipo, con solo tres victorias en 12 encuentros de liga. El club está en el puesto 15, a un punto del descenso, zona que hoy ocupa su rival, el Corinthians.

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  • Las tensiones llegan al límite contra el Fluminense

    El partido fue una montaña rusa que acabó en decepción para los locales. El Santos se adelantó dos veces, con goles de Gabigol y Álvaro Barreal, pero no supo mantener la ventaja. Al final de la segunda parte, Neymar falló una ocasión clara, lo que permitió a John Kennedy marcar el 1-2 en el 85’ para los visitantes. En el descuento, los aficionados protestaron una jugada fallida que muchos juzgaron innecesaria.

    Con esta derrota, el Santos solo ha ganado dos de sus últimos diez partidos en todas las competiciones. La irregularidad presiona al plantel y convierte a Neymar, su estrella, en el blanco de las críticas.

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Los sueños del Mundial penden de un hilo

    Más allá del drama interno, la situación actual de Neymar plantea dudas sobre su futuro con la selección. Con el Mundial 2026 en el horizonte, el técnico brasileño, Carlo Ancelotti, le mantiene la puerta abierta, siempre que recupere su forma y ritmo. Pero su actual búsqueda de la mejor versión y el ambiente hostil en su club podrían complicar las cosas al entrenador de la Seleção.

    No juega con la Canarinha desde la grave lesión sufrida en octubre de 2023 ante Uruguay, y aunque sigue siendo el máximo goleador histórico de Brasil, su regreso ahora parece incierto. Si no resuelve sus problemas en el Santos y recobra su puntería, una de las carreras más brillantes de Brasil podría terminar antes de lo esperado.