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marc-andre-ter-stegen(C)Getty Images
Muhammad Zaki

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VÍDEO: Momento de gran incomodidad cuando al portero Marc-André ter Stegen se le niega la posibilidad de votar en las elecciones a la presidencia del Barcelona debido a un «error administrativo»

El portero del Barcelona, Marc-André ter Stegen, vivió un momento sumamente incómodo al ser rechazado inesperadamente en las elecciones a la presidencia del club. Al veterano guardameta se le negó la posibilidad de votar debido a un imprevisto, por lo que perdió la oportunidad de expresar su opinión antes de que Joan Laporta fuera finalmente proclamado ganador.

  • Una situación embarazosa para Ter Stegen el día de las elecciones

    En una escena que no tardó en hacerse viral, se vio cómo a Ter Stegen se le negaba la posibilidad de votar en el colegio electoral tras haber esperado su turno en la cola. El guardameta de 33 años, que actualmente juega cedido en el Girona, era uno de los miles de socios que se esperaba que participaran en la reñida contienda electoral entre Joan Laporta y Víctor Font.

    El veterano guardameta llegó al estadio dispuesto a dar su opinión sobre el futuro del club, pero se topó con un frío rechazo por parte de los responsables electorales. Al parecer, el nombre del internacional alemán no figuraba en el censo electoral, lo que provocó un intercambio increíblemente incómodo ante las cámaras y los demás aficionados en el Spotify Camp Nou.

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  • Explicación del error administrativo

    El problema se deriva de las normas específicas que rigen la singular estructura de propiedad del Barcelona. Aunque todos los jugadores se inscriben automáticamente como socios del club al fichar por el Blaugrana, la responsabilidad de mantener la condición de socio activo recae en cada uno de ellos. Una fuente confirmó a ESPN que Ter Stegen no había actualizado sus datos de socio de acuerdo con los requisitos recientes. Al no haberse renovado debidamente su condición de socio, sus datos no figuraban en la lista definitiva de 114 504 votantes con derecho a voto.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTIONAFP

    Laporta se alza con una victoria aplastante

    La votación concluyó finalmente con una cara conocida al frente del club. Laporta se aseguró un mandato de cinco años como presidente, tras superar el desafío de Font. Fue un resultado decisivo para el titular, que logró mantener su control del poder a pesar de una campaña electoral marcada por tensiones institucionales y debates de gran repercusión. La victoria de Laporta se produjo con un margen de apoyo significativo, ya que obtuvo más de 32 000 votos frente a los aproximadamente 14 000 de Font. El resultado proporciona a la junta directiva la fuerza que, según afirman, es necesaria para llevar a cabo la remodelación del estadio y la reestructuración financiera del club, al tiempo que se mantiene la actual ventaja competitiva deportiva bajo la dirección de Hansi Flick.

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