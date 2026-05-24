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VÍDEO: Mohamed Salah supera a Steven Gerrard en los récords del Liverpool con una magnífica asistencia en su último partido
Salah hace magia ante el Brentford
Durante el 1-1 ante el Brentford, Salah recortó desde la derecha, entró al área y asistió a Jones con el exterior para el 1-0. El delantero completó 32 de 38 pases (84 % de acierto) y dio 69 toques. Antes de dejar su lugar a Jeremie Frimpong en el 74′ entre una ovación, sumó cuatro disparos —dos entre los tres palos—, golpeó un poste y generó una ocasión clara.
Batir el récord de asistencias de los Reds
Esta asistencia fue un hito para la estrella egipcia, que batió un antiguo récord del club. Según OptaJoe, Salah ya tiene 93 asistencias en la Premier League con el Liverpool, una más que Gerrard en la lista histórica del club. Fue un broche perfecto a sus nueve años en Anfield, pues el empate con el Brentford clasificó a los Reds para la Liga de Campeones.
Un legado inolvidable en Anfield
Esta temporada, Salah jugó 41 partidos, 3.136 minutos, marcó 12 goles y dio 10 asistencias. En total, jugó 442 partidos y marcó 257 goles con el club. Ganó dos Premier Leagues, una Liga de Campeones y varios otros títulos. Además, obtuvo la Bota de Oro de la Premier League en cuatro ocasiones, la última tras anotar 29 goles en la temporada 2024-25.
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¿Qué le depara el futuro al rey egipcio?
Por ahora se desconoce el próximo destino de Salah tras dejar el Liverpool como agente libre. Primero se centrará en el Mundial con Egipto. Después, evaluará su siguiente paso, ya sea fichar por otra gran liga europea o aceptar ofertas millonarias en Turquía, Arabia Saudí o Estados Unidos.