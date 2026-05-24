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VÍDEO: Mohamed Salah rompe a llorar ante la grada Kop tras su última aparición con el Liverpool
Escenas emotivas en Anfield
Un emotivo vídeo compartido por la cuenta oficial de la Premier League en X capturó el momento decisivo tras el empate 1-1 del Liverpool contra el Brentford en la última jornada de la temporada 2025-26. El egipcio, acompañado de sus dos hijas, se mostró emocionado mientras la afición de Anfield entonaba «You’ll Never Walk Alone». Con las lágrimas contenidas, saludó y disfrutó de sus últimos momentos como red.
Antes, sustituido por Jeremie Frimpong en el 74’, recibió una ovación, un pasillo de honor de sus compañeros y el abrazo del técnico Arne Slot. Además, dio su asistencia 93 en la Premier, superando el récord del Liverpool de Steven Gerrard, antes de hablar con Sky Sports.
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Dejar un legado duradero
El peso emocional de cerrar nueve años con el Liverpool, periodo en el que ganó todos los títulos importantes, incluidos dos Premier League y una Liga de Campeones, abrumó a Salah. El jugador de 33 años admitió: «Lloré mucho al dejar Anfield; también lloré en el campo de entrenamiento. No soy muy emotivo; no lo ven en los medios. Siempre me ven duro, agresivo, pero por dentro soy como un niño. Es muy complicado. Dejamos aquí nuestra juventud, compartiendo todo desde el principio hasta el final. Ni siquiera soñábamos con lo que logramos, pero lo hicimos por este club. Lo devolvimos al lugar al que pertenecía».
Un vínculo mutuo con los aficionados
Salah se dejó llevar por la ovación de una afición que lo idolatra desde 2017. Mostró orgullo por sus logros colectivos e individuales y subrayó que el vínculo con los aficionados es su mayor recompensa. Sobre su marcha, afirmó: «Así es la vida. Miro atrás y pienso: "¿Podría haber logrado más?" No. Lo hemos ganado todo. Lo más importante al irte es que los aficionados valoren lo que has hecho por el club. No es un “vete, ya no te queremos”, sino sentir su cariño. Eso es lo que más me importa».
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De cara a una nueva etapa
Con la salida de Salah, el Liverpool ya tiene su plaza en la próxima Liga de Campeones. El club afronta una reconstrucción sin su estrella, mientras el jugador se prepara para un nuevo reto. Su destino aún no se conoce, pero su legado en Anfield perdurará.