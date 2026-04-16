Tras ganar 4-3 en la vuelta y avanzar 6-4 en el global, Olise ignoró elogios al gigante español. Al oír que el Bayern había eliminado al «rey de la competición», sonrió y respondió con una seca pregunta: «¿El rey de la competición?».

El reportero, intentando justificar la etiqueta, recordó que el Real Madrid ha ganado el trofeo 15 veces, récord absoluto. Poco impresionado, el extremo respondió con un breve «Sí, sí» y dio por terminada la entrevista. El palmarés merengue es innegable, pero Olise y los suyos demostraron que las glorias pasadas cuentan poco cuando suena el pitido inicial.