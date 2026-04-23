Suárez marcó en los últimos minutos, pero su compatriota De Paul había abierto el marcador ante el Real Salt Lake en el 82’ tras recibir un córner corto de Segovia y lanzar un disparo colocado al ángulo derecho.

Ambos tantos llegaron con solo 1:54 de diferencia, la dupla más rápida en la historia del club, y desinfló a un Salt Lake que había sido competitivo casi todo el partido. El triunfo sitúa al Inter Miami segundo en la Conferencia Este, con ocho jornadas sin perder.



