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VÍDEO: Luis Suárez vuelve a sus mejores tiempos: el exdelantero del Liverpool marca un impresionante gol de volea con el Inter Miami en la MLS
Una jugada clásica de Suárez sella la victoria
A pesar de estar en el ocaso de su carrera, el legendario delantero uruguayo Luis Suárez sigue maravillando. Ingresó en el minuto 75 y, con una volea izquierda, batió al portero Rafael Cabral, duplicó la ventaja de Miami y desató la locura de la afición visitante. Fue su segundo gol de la temporada y dio tranquilidad a los Herons en un tenso final en el America First Field.
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De Paul marca el primer gol de Miami
Suárez marcó en los últimos minutos, pero su compatriota De Paul había abierto el marcador ante el Real Salt Lake en el 82’ tras recibir un córner corto de Segovia y lanzar un disparo colocado al ángulo derecho.
Ambos tantos llegaron con solo 1:54 de diferencia, la dupla más rápida en la historia del club, y desinfló a un Salt Lake que había sido competitivo casi todo el partido. El triunfo sitúa al Inter Miami segundo en la Conferencia Este, con ocho jornadas sin perder.
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Hoyos celebra el momento del «golazo»
Tras el pitido final, el entrenador interino del Inter Miami, Guillermo Hoyos, elogió la contribución de su veterano delantero. «No creo que fuera solo un gol; fue un ‘golazo’», declaró Hoyos, según recoge ESPN. «Cuando tienes jugadores de este calibre, es natural que se sientan frustrados al verse en el banquillo. Pero aquí no se ha visto ni rastro de ese tipo de actitud».
Ahora el equipo disfrutará de un breve descanso antes de recibir al New England en el Nu Stadium este fin de semana. A solo un punto del líder, Nashville, los Herons buscarán mantener su racha de ocho partidos sin perder y seguir en alza bajo la dirección de Hoyos.