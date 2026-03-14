VÍDEO: Los enfadados aficionados del Marsella organizan «45 minutos de silencio» en medio de una «temporada de humillaciones» y solo interrumpen esta extraña protesta para abuchear a los jugadores en el descanso

Aunque faltaban los cánticos tradicionales y los tambores, el estadio no estaba del todo en silencio. La afición local rompió selectivamente su voto de silencio para expresar su descontento en el descanso, dirigiendo a sus propios jugadores una oleada de silbidos y abucheos. Este ambiente tóxico pareció pesar físicamente sobre los hombres de Habib Beye, que se mostraron descoordinados durante los primeros 45 minutos.

La tensión finalmente se disipó en la segunda parte, cuando los aficionados reanudaron su apoyo vocal, lo que permitió al Marsella acabar finalmente con la obstinada defensa del Auxerre. El gol llegó a 11 minutos del final, cuando Amine Gouiri se abalanzó sobre un balón suelto en el área para marcar desde corta distancia.

El Marsella se salvó de un susto en los últimos compases cuando al jugador del Auxerre Okoh le anularon un gol del empate en el minuto 85 por una mano en la jugada previa. Esta ajustada victoria supone la tercera consecutiva para el club, lo que sugiere que los resultados por fin están empezando a estar a la altura de las expectativas a pesar de la continua fricción entre la directiva y la afición.