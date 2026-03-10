VÍDEO: Los aficionados del Tottenham corean el nombre de Mauricio Pochettino en el vuelo del seleccionador de Estados Unidos para ver a su antiguo club enfrentarse al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones

El ambiente eléctrico en el vuelo a Madrid fue más que un simple reencuentro nostálgico entre los aficionados y un antiguo entrenador; se produce en medio de crecientes especulaciones sobre una posible reunión en un futuro próximo.

Aunque el seleccionador de Estados Unidos está centrado actualmente en liderar a su equipo en un grupo asequible del Mundial de 2026 contra Australia, Paraguay y uno de Eslovaquia, Koso, Turquía y Rumanía, recientemente declaró a Radiogaceta de los Deportes que sigue «abierto a todo» una vez que termine su contrato tras el torneo. En febrero, incluso criticó la falta de ambición del club tras su éxito en la Europa League la temporada pasada y reveló su deseo de ganar la Premier League y la Champions League antes de retirarse, situándolas incluso por encima del trofeo de la Copa del Mundo.

Con su etapa en Estados Unidos a punto de concluir tras el Mundial, los aficionados esperan que vuelva a ocupar el cargo cuando termine el mandato de Igor Tudor este verano. Sin embargo, aún está por ver si el Tottenham, actualmente en el puesto 16 de la tabla, seguirá en la Premier League para entonces.