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Inter Miami CF v Portland TimbersGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

VÍDEO: Lionel Messi se dirige a los aficionados del Inter Miami que protestan por la falta de «respeto» de los jugadores durante la victoria en la MLS ante el Portland Timbers

L. Messi
Inter Miami CF
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Inter Miami CF vs Portland Timbers
Portland Timbers

Las cámaras captaron a Lionel Messi reprendiendo a los seguidores del Inter Miami tras una protesta silenciosa de los aficionados más acérrimos durante la victoria del equipo en la MLS frente a los Portland Timbers. El ídolo argentino hizo gestos hacia las gradas mientras el ambiente se tensaba, a pesar de las expectativas en el Nu Stadium.

  • Silencio en el Nu Stadium

    El Inter Miami logró su primera victoria en casa el domingo en el nuevo Nu Stadium al vencer 2-0 al Portland Timbers. Sin embargo, el triunfo se vio ensombrecido por la evidente brecha entre los jugadores y los seguidores más acérrimos del club. La Familia, el colectivo de aficionados de Miami, protestó en silencio durante los primeros 85 minutos, dejando las gradas sin sus habituales tambores, banderas y cánticos.

    Según reportes, el grupo está frustrado por lo que considera una falta de «respeto» por parte del plantel. Sus miembros afirmaron que, tras los cuatro primeros partidos en el nuevo estadio, los jugadores han ignorado las gradas y se han ido directo al vestuario. «Los jugadores no han mostrado ningún respeto hacia La Familia; no han venido a nuestra grada tras los partidos, pese a que hay gente que llega desde las 11 de la mañana para montar nuestra zona y colocar las banderas», declaró JC Aviles, de la Southern Legion, al Miami Herald. «Y eso sin contar que cantamos a pleno pulmón durante más de 90 minutos. El único que se acercó fue Noah Allen; el resto se fue directo al vestuario. ¡No mola!».

    La tensión estalló en el minuto 85: los aficionados rompieron el silencio y corearon en español: «¡Jugadores, saludad a vuestros aficionados, reconoced a vuestra gente, que no os pide nada más!». La exigencia no pareció sentar bien al ocho veces ganador del Balón de Oro, Messi, quien respondió con un gesto de desaprobación hacia las gradas.

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  • Reacciones encontradas en el vestuario

    A pesar de la frustración en el campo, jugadores y cuerpo técnico dieron su opinión tras el partido. Germán Berterame, autor del segundo gol tras el tanto inicial de Messi, admitió: «Fue sorprendente, pero tienen razón y se merecen nuestro reconocimiento». «Lo importante es que nos mantengamos unidos, del mismo lado, como hoy, que ganamos después de tanto tiempo, y eso también les hace felices».

    El lateral derecho Facundo Mura fue más diplomático: «Estamos en paz y unidos. Apreciamos al cuerpo técnico, al club y a los aficionados, que siempre nos apoyan. Esta victoria nos la merecíamos y debemos seguir juntos; somos una familia».

    El entrenador interino, Guillermo Hoyos, evitó la polémica: «El Inter Miami es un gran club gracias a sus jugadores campeones; la gente ha expresado su postura, pero no tengo opinión al respecto».


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    «Los jugadores hicieron un gran sacrificio»

    La victoria fue clave para que Miami ascendiera al segundo puesto de la Conferencia Este, con 28 puntos, a solo dos del líder, Nashville. Tras un calendario exigente, Hoyos destacó: «Los jugadores se esforzaron al máximo, dieron lo mejor de sí mismos y hicieron un gran sacrificio, pues estaban agotados tras una semana dura con muchos desplazamientos, y demostraron su valía. Enhorabuena a todos los que han colaborado con nosotros en el día a día. Estamos muy contentos de ganar y seguir creciendo, poco a poco».

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