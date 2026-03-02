Goal.com
VÍDEO: Lionel Messi marca dos goles, incluido un tiro libre desde larga distancia, su marca registrada, e inspira la increíble remontada del Inter Miami en la MLS contra el Orlando City

Lionel Messi anotó un brillante doblete para el Inter Miami, que consiguió su primera victoria competitiva de 2026 y puso en marcha la defensa de su título de la MLS Cup. El argentino GOAT contribuyó a la victoria por 4-2 en el derbi contra el Orlando City, vecino de Florida, con el equipo de Javier Mascherano remontando una desventaja de dos goles para sumar tres valiosos puntos en el Inter & Co Stadium.

  • El Inter Miami consiguió su primera victoria en la MLS en 2026.

    El Inter Miami mostró signos iniciales de oxidación tras regresar de un partido en Puerto Rico contra el Independiente del Valle, un encuentro amistoso en el que Messi, ganador de ocho Balones de Oro, fue derribado en un momento dado por un aficionado que invadió el campo.

    En solo 24 minutos, el marcador ya era de 2-0 a favor de los locales, con goles de Marco Pasalic y Martín Ojeda. Mateo Silvetti entró en el campo en el descanso y tuvo un impacto inmediato, ya que el argentino volvió a meter al equipo de Mascherano en el partido a los cuatro minutos de la reanudación. Messi marcó su primer gol del partido justo antes de la hora de juego y, en el minuto 90, selló una impresionante remontada, después de que Telasco Segovia marcara el tercer gol del Inter Miami y les diera la ventaja.

  • Mira cómo Messi marca dos goles brillantes para el Inter Miami.

  • La mágica remontada inspirada por Messi ante el Orlando City

    Messi tomó el control del partido cuando el Inter Miami más lo necesitaba. Abrió su cuenta goleadora en la MLS para 2026 al recuperar la posesión en el borde del área. A pesar de haber una multitud de jugadores delante de él, el eterno jugador de 38 años se hizo un hueco con su icónica pierna izquierda y lanzó un imparable disparo desde 18 metros que se coló por la escuadra.

    Su segundo gol fue igual de impresionante, con un disparo a puerta desde una falta a 30 metros. Messi optó por rodear la barrera, en lugar de lanzar por encima, y vio cómo su disparo rebotaba bajo las manos de Maxime Crepeau y se colaba por la esquina inferior. Orlando se había quedado con 10 hombres en ese momento tras la expulsión de Colin Guske, internacional sub-19 de Estados Unidos, que recibió una segunda tarjeta amarilla y la consiguiente roja por una falta sobre Messi en el minuto 88.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Messi, que está haciendo historia, aspira a conseguir su tercer premio MVP consecutivo.

    El emblemático capitán del Inter Miami celebró su gol en los últimos minutos ante los más apasionados seguidores del Orlando, que ocupan una sección conocida como «The Wall», después de verlos entonar cánticos contra Messi durante gran parte de la noche.

    Messi disputaba su primer partido en Orlando, tras haberse perdido la derrota por 4-1 en ese mismo estadio la temporada pasada. Ya está empezando a pisar el acelerador en 2026, en buscade su tercer premio MVP consecutivo, y espera alcanzar el estado de forma y la condición física que le permitan ocupar un puesto en la selección argentina que disputará este verano la Copa del Mundo, en la que la Albiceleste intentará revalidar su título mundial en suelo norteamericano.

