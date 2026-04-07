Vídeo: Las bofetadas del París Saint-Germain y el incidente de Xavi... El pitido del «Barcelona-Atlético» enciende la mecha de la tensión

La UEFA ha designado al árbitro rumano István Kovács para dirigir el próximo partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

La afición del Atlético de Madrid guarda un mal recuerdo del árbitro rumano desde el verano pasado, cuando dirigió el partido del equipo español contra el París Saint-Germain, en el que el equipo del entrenador Enrique se impuso por 4-0 en la Copa Mundial de Clubes de 2025.

En aquella ocasión, Kovač fue objeto de críticas por parte de la afición, del entrenador de los rojiblancos, Diego Simeone, y del capitán del equipo, Koke.

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Los jugadores protestaron por lo que consideraron una omisión del árbitro al no expulsar a Nuno Mendes en la primera parte, tras derribar a Giuliano Simeone cuando se plantaba solo ante el portero, y posteriormente al expulsar a Lenglet en la segunda parte, según el diario El Desmarque, que afirmó que el árbitro rumano avivó la polémica al anular un gol de Giuliano Álvarez (min. 57), tras una revisión del vídeoarbitraje que alertó al árbitro de una falta previa en la jugada del gol contra Koke.

A esto se suma que el historial del Atlético de Madrid con István Kovács no inspira ningún optimismo a los madridistas; el árbitro rumano ha arbitrado cinco partidos suyos en los que no han ganado ninguno: cuatro derrotas y un empate.