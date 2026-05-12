VÍDEO: Lamine Yamal se burla del Real Madrid con una camiseta personalizada del Barcelona en el desfile por el título de La Liga y reitera su promesa sobre la Liga de Campeones

A pesar de las bromas, Yamal se mostró reflexivo con los mediosdelclub durante las celebraciones. Destacó la importancia del título tras un periodo difícil y, con la mirada en Europa, pidió a la afición que confíe en las ambiciones del equipo.

«Es increíble», admitió. «Los aficionados siempre están con nosotros, en los buenos y malos momentos. Este es el club de nuestras vidas. Los queremos y debemos valorar cada título, porque no es fácil. Pasamos años difíciles, pero ahora lo disfrutamos».

«Es lunes, la gente en Barcelona trabaja, pero aún así están aquí con nosotros. ¿Un desfile por la Champions? Sin duda. Mis padres me enseñaron que un hombre cumple su palabra… y la traeremos de vuelta a Barcelona».