VÍDEO: Lamine Yamal muestra la alegría de Gavi tras ser convocado para el Mundial con España, después de una temporada marcada por las lesiones en el Barcelona

Yamal presenció la alegría de su compañero Gavi tras ser convocado con España para el Mundial 2026. Para Gavi, la noticia es la máxima recompensa tras una temporada marcada por la rehabilitación. El centrocampista de 21 años se perdió gran parte del curso por una grave lesión de rodilla que requirió cirugía y puso en duda su presencia en la cita mundialista.

Aun así, su nivel tras regresar al centro del campo blaugrana convenció al seleccionador, Luis de la Fuente, de que estaba listo para las exigencias físicas de un gran torneo. Yamal presenció el momento en que se confirmó la noticia y subrayó lo mucho que esta convocatoria significaba para su buen amigo tras un periodo tan complicado en su joven carrera.