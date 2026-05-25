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Muhammad Zaki

Traducido por

VÍDEO: Lamine Yamal muestra la alegría de Gavi tras ser convocado para el Mundial con España, después de una temporada marcada por las lesiones en el Barcelona

Gavi
L. Yamal
Spain
World Cup
Barcelona
Primera División

Lamine Yamal compartió la emoción del grupo tras la convocatoria oficial de Gavi para el Mundial 2026. El centrocampista del Barcelona culmina así una larga recuperación de una grave lesión de rodilla que puso en riesgo su sueño internacional.

  • El emotivo regreso de Gavi a los grandes escenarios

    Yamal presenció la alegría de su compañero Gavi tras ser convocado con España para el Mundial 2026. Para Gavi, la noticia es la máxima recompensa tras una temporada marcada por la rehabilitación. El centrocampista de 21 años se perdió gran parte del curso por una grave lesión de rodilla que requirió cirugía y puso en duda su presencia en la cita mundialista.

    Aun así, su nivel tras regresar al centro del campo blaugrana convenció al seleccionador, Luis de la Fuente, de que estaba listo para las exigencias físicas de un gran torneo. Yamal presenció el momento en que se confirmó la noticia y subrayó lo mucho que esta convocatoria significaba para su buen amigo tras un periodo tan complicado en su joven carrera.

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  • El dominio del Barcelona en la plantilla de De la Fuente

    La llamada de Gavi refleja la tendencia de Luis de la Fuente de convocar a jugadores del Barcelona, campeón de La Liga. El Barça aporta ocho futbolistas a la lista de 26, mientras que el Real Madrid, por primera vez en la historia del Mundial, no tiene a ningún español en la plantilla.

    Junto a Yamal y Gavi viajarán a Norteamérica Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Joan García y Eric García.

  • gavi(C)Getty Images

    La búsqueda de la gloria mundial por parte de España

    Con la convocatoria confirmada, España se enfoca en los amistosos contra Irak y Perú. El objetivo de La Roja para 2026 es revalidar el título de 2010. A pesar de la presión, De la Fuente insiste en que su equipo es candidato al título este verano.

    «Debemos ser cautelosos pese a ser favoritos», afirmó el técnico de 64 años. «Tenemos que ir con los pies en el suelo. Somos favoritos, pero tanto como Inglaterra o Francia».

    Con Gavi ya recuperado y aportando su habitual intensidad en el centro del campo, La Roja tiene la energía necesaria para superar un complicado Grupo H integrado por Uruguay, Arabia Saudí y la debutante Cabo Verde.

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