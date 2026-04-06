VÍDEO: Lamine Yamal marca un gol en un emocionante partido de la Kings League ante la mirada de sus compañeros del Barcelona Fermín López y João Cancelo

La aparición de Yamal en el mundo del fútbol 7 se produce en una temporada espectacular en la que ha marcado 21 goles y ha dado 16 asistencias con el Barcelona. Su gran estado de forma ha sido fundamental para que el gigante catalán se sitúe con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid en lo más alto de la clasificación de La Liga, a falta de solo ocho jornadas para el final. Esta breve pausa en una campaña de gran presión permitió al prolífico delantero demostrar su enorme confianza y deleitar al público.