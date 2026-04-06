El 5 de abril, el Cupra Arena se convirtió en un bastión blaugrana, mientras Yamal acaparaba toda la atención en la innovadora competición de fútbol 7 organizada por Gerard Piqué. Tras ver el partido desde el palco VIP, el extremo bajó al terreno de juego para ejecutar un impecable «penalti del presidente» ante el veterano portero Tomeu Nadal. Este remate certero proporcionó el impulso necesario para que La Capital se asegurara una victoria por 8-7, coronada por el decisivo gol de oro de Sergi Vives ante un público hipnotizado.
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VÍDEO: Lamine Yamal marca un gol en un emocionante partido de la Kings League ante la mirada de sus compañeros del Barcelona Fermín López y João Cancelo
Yamal inspira una remontada
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Sigue en racha
La aparición de Yamal en el mundo del fútbol 7 se produce en una temporada espectacular en la que ha marcado 21 goles y ha dado 16 asistencias con el Barcelona. Su gran estado de forma ha sido fundamental para que el gigante catalán se sitúe con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid en lo más alto de la clasificación de La Liga, a falta de solo ocho jornadas para el final. Esta breve pausa en una campaña de gran presión permitió al prolífico delantero demostrar su enorme confianza y deleitar al público.
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Prueba de élite europea
Yamal y sus compañeros del Barcelona vuelven a centrar su atención en la recta final de la temporada. El gigante catalán se está preparando para un crucial enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, cuyo partido de ida está previsto para el 8 de abril en el Camp Nou. Esta eliminatoria europea de alto riesgo se decidirá seis días después, cuando ambos equipos se enfrenten en el partido de vuelta en el Metropolitano.