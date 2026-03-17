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VÍDEO: La estrella del Chelsea Estevao se niega a elegir a NINGÚN jugador de Inglaterra en el enfrentamiento entre los mejores de todos los tiempos de Brasil y las leyendas de los Tres Leones
El estilo de la samba frente a la garra de los Tres Leones
En una rápida entrevista del tipo «esto o lo otro» realizada por GOAL en los London Football Awards, en colaboración con la Willow Foundation, Estevao tuvo que elegir entre los mejores jugadores de Inglaterra y los iconos de la Seleção. El estrella del Chelsea tuvo que elegir primero entre Jordan Pickford y Alisson. El joven se decantó sin dudarlo por el portero del Liverpool, Alisson. En la defensa, prefirió a Cafú antes que a Gary Neville y a Roberto Carlos antes que a Ashley Cole.
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Cómo evitar el dilema de las leyendas del Chelsea
Sin embargo, Estevao evitó tomar partido entre dos leyendas del Chelsea. Cuando el entrevistador le preguntó: «¿John Terry o Carlos Alberto?», él respondió: «El siguiente», riendo y tapándose la cara. Cuando le pidieron que eligiera entre Lampard y Kaká, sonrió y dijo: «El siguiente, vamos».
Homenajes a los grandes de la samba
En el centro del campo y en la delantera se repitió la misma tónica, ya que Estevao se mantuvo firme en su lealtad a Brasil. Eligió a Zico en lugar de Steven Gerrard y a Casemiro en lugar de Paul Scholes. En cuanto a los jugadores más creativos, el joven se decantó sin dudarlo por Ronaldinho en lugar de David Beckham.
Las comparaciones alcanzaron su punto álgido con los grandes nombres del fútbol. Cuando se le pidió que eligiera entre Wayne Rooney y Pelé, Estevao respondió: «Pelé, por supuesto». Finalmente, eligió a Ronaldo Nazario en lugar de Harry Kane en la delantera, completando así un pleno para los cinco veces campeones del mundo.