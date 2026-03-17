VÍDEO: La estrella del Chelsea Estevao se niega a elegir a NINGÚN jugador de Inglaterra en el enfrentamiento entre los mejores de todos los tiempos de Brasil y las leyendas de los Tres Leones

En el centro del campo y en la delantera se repitió la misma tónica, ya que Estevao se mantuvo firme en su lealtad a Brasil. Eligió a Zico en lugar de Steven Gerrard y a Casemiro en lugar de Paul Scholes. En cuanto a los jugadores más creativos, el joven se decantó sin dudarlo por Ronaldinho en lugar de David Beckham.

Las comparaciones alcanzaron su punto álgido con los grandes nombres del fútbol. Cuando se le pidió que eligiera entre Wayne Rooney y Pelé, Estevao respondió: «Pelé, por supuesto». Finalmente, eligió a Ronaldo Nazario en lugar de Harry Kane en la delantera, completando así un pleno para los cinco veces campeones del mundo.