VÍDEO: La cámara capta la reacción de asombro de Jude Bellingham ante el hat-trick de Federico Valverde en la victoria del Real Madrid sobre el Manchester City

Jude Bellingham quedó grabado por las cámaras con una mirada de total asombro mientras Federico Valverde destrozaba al Manchester City con un hat-trick magistral. El internacional inglés, que vio el partido desde la grada debido a una lesión, no pudo ocultar su sorpresa ante la clase magistral del uruguayo en la Liga de Campeones.

    El Real Madrid cuajó una magnífica actuación europea el miércoles por la noche, goleando al Manchester City por 3-0 en el Santiago Bernabéu. A pesar de las bajas por lesión de jugadores clave como Kylian Mbappé y Bellingham, el equipo de Álvaro Arbeloa tomó una ventaja decisiva antes del descanso.

    Fue la noche de Federico Valverde. El centrocampista de 27 años abrió el marcador al convertir un pase largo de Thibaut Courtois y, solo siete minutos después, duplicó la ventaja. A continuación, marcó su tercer gol del partido tres minutos antes del descanso, lo que garantizó que los blancos llegaran a la segunda parte con una ventaja de tres goles.

    Durante el descanso, se vio a Bellingham viendo el gol en una pantalla gigante desde su asiento en la grada. El centrocampista inglés parecía completamente sorprendido, con la boca abierta mientras veía la jugada. No solo Bellingham, sino también Mbappé, que también estaba viendo el partido desde la grada, reaccionó con entusiasmo tras el hat-trick de Valverde.

    Bellingham se está recuperando actualmente de una lesión en el tendón de la corva y se espera que vuelva a la acción para el partido de vuelta en el Etihad Stadium la próxima semana. Mbappé también está trabajando para recuperarse a tiempo para ese partido debido a un problema en la rodilla. Las dos estrellas del Real Madrid se han sometido a una serie de programas de rehabilitación, incluido un tratamiento en el extranjero. A principios de esta semana, se informó de que la estrella francesa había vuelto a los entrenamientos. Sin embargo, no completó una sesión de entrenamiento completa con el grupo principal, sino que realizó carreras continuas con el preparador físico Sebastien Devillaz.

    Gran ventaja antes del partido de vuelta

    Esta contundente victoria es sin duda una baza importante para los blancos de cara al partido de vuelta que se disputará la próxima semana en el Etihad Stadium. Sin embargo, antes de volar a Manchester, los hombres de Arbeloa recibirán al Elche en La Liga. El Madrid ocupa actualmente el segundo puesto de la clasificación de la máxima categoría del fútbol español, con 63 puntos en 27 partidos, a cuatro puntos del líder, el Barcelona. Por su parte, se espera que Mbappé y Bellingham sigan de baja para el partido contra el Elche, ya que continúan recuperándose de sus lesiones.

