VÍDEO: Kylian Mbappé, visto en público con Ester Exposito, lo que confirma los rumores sobre la relación entre la superestrella del Real Madrid y la actriz de «Elite»

Mbappé y Exposito han sido sorprendidos por los paparazzi de la prensa sensacionalista pasando la tarde juntos en Madrid, poco después de que el delantero regresara de su viaje a Estados Unidos con la selección francesa.

Según se informa, la relación se hizo oficial hace unas semanas, cuando se vio a la pareja pasando tiempo juntos en París, donde se alojaron en el mismo hotel. El miércoles, se vio al delantero del Real Madrid recogiendo a su pareja en su casa antes de que se marcharan juntos. La pareja se detuvo en un conocido local para tomar algo antes de regresar a la casa del jugador en la capital española, según El Mundo.