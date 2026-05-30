VÍDEO: Kai Havertz adelanta al Arsenal y, con un gol tempranero ante el PSG, se une a Cristiano Ronaldo en un selecto club de la final de la Liga de Campeones

Havertz confirmó su condición de especialista en finales al abrir el marcador para el Arsenal en el minuto 5 de la final de la Liga de Campeones contra el PSG. El delantero alemán se escapó por la izquierda, entró al área sin marca y colocó el balón en el ángulo superior.

Al anotar en el Puskás Arena, se convirtió en el tercer jugador en marcar en una final con dos equipos distintos, tras Cristiano Ronaldo (Manchester United y Real Madrid) y Mario Mandžukić (Bayern Múnich y Juventus).

El alemán, que ya había marcado el gol decisivo para el Chelsea ante el Manchester City en la final de 2021, puso al equipo de Mikel Arteta en ventaja temprana frente al conjunto de Luis Enrique, mientras el Arsenal busca su primer título continental y completa un doblete histórico tras ganar la Premier League.