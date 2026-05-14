Hall abrió el marcador en el minuto 7 contra el Columbus Crew. En el 40 volvió a marcar desde cerca para poner al New York por delante, y en el 78 completó su hat-trick al aprovechar un rebote tras un corner para anotar el que acabaría siendo el gol de la victoria.
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VÍDEO: Julian Hall, del New York Red Bulls, se convierte en el jugador más joven de la historia de la MLS en marcar un hat-trick
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La trayectoria de Hall en el Red Bulls
Antes de esta temporada, Hall había marcado tres goles en 38 partidos entre 2023 y 2025. Esta temporada ya ha triplicado esa cifra.
¿Y ahora qué?
A Hall y al New York Red Bulls les quedan dos partidos antes del Mundial: contra el New York City FC el 16 de mayo y ante el Sporting KC el 23 de mayo.