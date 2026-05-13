En una entrevista exclusiva con GOAL, el legendario exentrenador del Liverpool se vio en apuros al responder a comparaciones relámpago entre gigantes del fútbol e iconos del deporte estadounidense. Al elegir entre los New York Knicks y el Manchester United, Klopp no dudó en elegir al equipo de la NBA, decisión que alegrará a los aficionados del Liverpool pero dolerá a los seguidores de Old Trafford.

Aunque el United ha ganado 20 ligas inglesas y es uno de los clubes más exitosos, la lealtad de Klopp se mantiene en el lado rojo de Merseyside. Su paso por Anfield estuvo marcado por la intensa rivalidad con los Red Devils, y su elección de los Knicks pareció un guiño divertido a sus antiguos rivales de la Premier.