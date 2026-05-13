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VÍDEO: Jürgen Klopp ignora al Manchester United y asegura que su Liverpool superó a los míticos Chicago Bulls del triplete
Klopp prefiere a los Knicks antes que al United
En una entrevista exclusiva con GOAL, el legendario exentrenador del Liverpool se vio en apuros al responder a comparaciones relámpago entre gigantes del fútbol e iconos del deporte estadounidense. Al elegir entre los New York Knicks y el Manchester United, Klopp no dudó en elegir al equipo de la NBA, decisión que alegrará a los aficionados del Liverpool pero dolerá a los seguidores de Old Trafford.
Aunque el United ha ganado 20 ligas inglesas y es uno de los clubes más exitosos, la lealtad de Klopp se mantiene en el lado rojo de Merseyside. Su paso por Anfield estuvo marcado por la intensa rivalidad con los Red Devils, y su elección de los Knicks pareció un guiño divertido a sus antiguos rivales de la Premier.
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¿El Liverpool venció a los legendarios Bulls?
Al pedirle al alemán que comparara su plantilla del Liverpool, campeona de la Liga de Campeones, con una de las mayores dinastías del deporte —los Chicago Bulls de los años noventa liderados por Michael Jordan—, Klopp, sin dudar, eligió a su equipo. Al referirse al segundo «triple triplete» de los Bulls, mostró la misma confianza que convirtió a los Reds en unos auténticos monstruos mentales.
Sin dudarlo, eligió a su Liverpool por encima del legendario equipo de baloncesto. Aunque los Bulls son un símbolo mundial de dominio deportivo, la fe inquebrantable de Klopp en el grupo que devolvió la Premier League y la Copa de Europa a Anfield quedó patente. Una afirmación audaz que refleja el inmenso orgullo que sigue sintiendo por el equipo que construyó desde cero.
- Getty/GOAL
¿Messi o Jordan? Klopp encuentra la manera
Cuando la charla derivó hacia el debate sobre el mejor de todos los tiempos, Klopp quedó atrapado entre Lionel Messi y Michael Jordan. Para no ofender a ninguna de las dos leyendas, el exentrenador del Dortmund respondió con diplomacia: «Michael Messi. Lionel Jordan».