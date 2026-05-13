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VÍDEO: Jürgen Klopp ignora al Manchester United y asegura que su Liverpool superó a los legendarios Chicago Bulls del triplete
Klopp prefiere a los Knicks antes que al United
En una entrevista exclusiva con GOAL, el exentrenador del Liverpool se vio en apuros con una serie de comparaciones relámpago entre gigantes del fútbol e iconos del deporte estadounidense. Al elegir entre los New York Knicks y el Manchester United, Klopp no dudó en optar por el equipo de la NBA, decisión que gustará a los aficionados del Liverpool pero dolerá a los de Old Trafford.
Aunque el United ha ganado 20 ligas inglesas y es uno de los clubes más exitosos, la lealtad de Klopp se mantiene en el lado rojo de Merseyside. Su paso por Anfield estuvo marcado por la feroz rivalidad con los Red Devils, y su elección de los Knicks pareció un guiño divertido a esos antiguos rivales de la Premier.
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¿El Liverpool venció a los legendarios Bulls?
Al pedirle al alemán que comparara su plantilla del Liverpool, campeona de la Liga de Campeones, con una de las mayores dinastías del deporte —los Chicago Bulls de la década de 1990 liderados por Michael Jordan—, Klopp, sin dudarlo, eligió a su equipo. Al referirse al segundo «triple triplete» de los Bulls, mostró la misma confianza que convirtió a los Reds en auténticos monstruos mentales.
Sin dudarlo, eligió a su Liverpool sobre el legendario equipo de baloncesto. Aunque los Bulls son un símbolo mundial de dominio deportivo, la fe de Klopp en el grupo que devolvió la Premier League y la Copa de Europa a Anfield quedó patente. Una afirmación audaz que refleja el inmenso orgullo que sigue sintiendo por el equipo que construyó desde cero.
- Getty/GOAL
¿Messi o Jordan? Klopp encuentra la manera
Cuando la charla derivó hacia el debate sobre el mejor de todos los tiempos, Klopp quedó atrapado entre Lionel Messi y Michael Jordan. Para no ofender a ninguna de las dos leyendas, el exentrenador del Dortmund respondió con diplomacia: «Michael Messi. Lionel Jordan».