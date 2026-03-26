VÍDEO: «¿Juega con Gales?» - Craig Bellamy zanja la pregunta de un periodista sobre Mohamed Salah en un momento incómodo de la rueda de prensa

El entrenador de los Dragones demostró que no ha perdido ni un ápice de su característico temperamento mientras preparaba a su equipo para la decisiva semifinal de la repesca de clasificación para el Mundial contra Bosnia y Herzegovina. Durante la rueda de prensa del miércoles, lo que debería haber sido una habitual presentación táctica dio un giro inesperado hacia los rumores de fichajes de la Premier League.

Con el mundo del fútbol aún conmocionado por la confirmación oficial de que Salah dejará el Liverpool al final de la temporada 2025-26, un periodista intentó sondear la opinión de Bellamy sobre el legado del egipcio en Anfield. Sin embargo, el exdelantero de los Reds no estaba dispuesto a entrar en el tema y protegió la santidad de su concentración con una contundente réplica.