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Bernabeu-Tennis-Nadal-BellinghamGOAL/EL Chiringuito/IG:@rafaelnadal
Khaled Mahmoud

Traducido por

VÍDEO: Jude Bellingham y Jannik Sinner juegan contra Rafael Nadal y Thibaut Courtois en un partido de tenis en el Bernabéu, con Florentino Pérez como árbitro

J. Bellingham
T. Courtois
Real Madrid
Primera División

El Santiago Bernabéu ha vivido momentos deportivos históricos, pero pocos tan sorpresivos como ver a Jude Bellingham y Jannik Sinner retar a Rafael Nadal y Thibaut Courtois en una pista de tierra batida. Para promocionar el Mutua Madrid Open, el césped del estadio del Real Madrid se transformó y acogió a estrellas del fútbol y el tenis.

  • Una exposición repleta de estrellas en Madrid

    Las estrellas del Real Madrid Bellingham y Courtois cambiaron las botas por raquetas y jugaron un dobles con los tenistas Sinner y Nadal. Es sabido que varios madridistas adoran el tenis: Bellingham apoyó a Rafa Jodar en el Mutua Madrid Open y Courtois suele asistir a torneos como aficionado.

    El encuentro, organizado para mostrar la versatilidad del recién renovado Santiago Bernabéu, enfrentó a la pareja Bellingham-Sinner contra el dúo Courtois-Nadal. La conexión de Nadal con el club es legendaria: el 22 veces campeón de Grand Slam es seguidor de toda la vida y miembro honorario. Verlo competir junto a sus héroes del fútbol en el centro del Bernabéu fue un homenaje a las mayores pasiones deportivas de España.



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  • Florentino Pérez asume la presidencia

    Para darle prestigio al evento, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue juez de silla. Ver al líder del club arbitrando desde la silla añadió un toque histórico y curioso a este partido de exhibición muy mediático.

    Su presencia reafirmó el objetivo de convertir el Bernabéu en un escenario global para eventos más allá del fútbol. Desde su silla, el presidente vio cómo sus estrellas, valoradas en millones de libras, demostraban agilidad sobre una superficie muy distinta al césped donde brillan los fines de semana.



  • Mutua Madrid Open - Day ThreeGetty Images Sport

    El Mutua Madrid Open se apodera del Bernabéu

    Para inaugurar el Mutua Madrid Open, el Santiago Bernabéu ha instalado varias pistas de tierra batida temporales. Del 23 al 30 de abril, tenistas de la ATP y la WTA entrenarán allí, demostrando la versatilidad del estadio. La idea, impulsada por Feliciano López y Garbiñe Muguruza, refuerza la imagen del torneo y del recinto.

    Aunque los aficionados quieran ver a sus ídolos, estas sesiones no están abiertas al público. No se venden entradas para los entrenamientos, lo que hace aún más exclusivas las imágenes de Bellingham y Courtois midiéndose a la élite del tenis. El proyecto muestra la versatilidad del Bernabéu renovado y su papel como centro neurálgico de los grandes eventos deportivos en España.


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