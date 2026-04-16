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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

VÍDEO: Jude Bellingham se une a sus enfadados compañeros del Real Madrid al perseguir al árbitro tras perder contra el Bayern en la Liga de Campeones

J. Bellingham
Real Madrid
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Bayern Múnich vs Real Madrid
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Las esperanzas del Real Madrid en la Liga de Campeones se desvanecieron de forma caótica en el Allianz Arena, tras una noche de expulsiones y frustración que derivó en un enfrentamiento con el árbitro Slavko Vincic, a quien Jude Bellingham y otros jugadores persiguieron tras el pitido final.

  • Caos en el Allianz Arena

    La campaña del Real Madrid en la Liga de Campeones acabó con una dolorosa derrota por 6-4 ante el Bayern de Múnich, marcada por la pérdida de compostura. Bellingham cuestionó las decisiones arbitrales del final y, tras el pitido, se unió a sus compañeros en un conato de protesta contra el colegiado esloveno Vincic. El joven turco Arda Güler, autor de un doblete previo, vio la roja directa por protestar airadamente el gol de Michael Olise en el 95.

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  • El momento de locura de Camavinga

    El partido cambió por la indisciplina visitante. Eduardo Camavinga, ya bajo lupa por su rendimiento esta temporada, entró en el minuto 62 y tuvo una noche para olvidar. Tras recibir una amarilla por falta a Jamal Musiala, el francés se negó a devolver el balón a Joshua Kimmich ocho minutos después, lo que le costó una segunda amonestación por pérdida de tiempo. La expulsión dejó al Madrid con diez hombres en el momento clave. La inferioridad numérica fue letal: el local apretó y, en los últimos minutos, los goles de Luis Díaz y Olise voltearon la eliminatoria.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    La temporada del Madrid, hecha trizas

    Se esperan graves repercusiones tras la derrota, y la UEFA probablemente revisará a fondo el informe del árbitro. Mientras siguen circulando las imágenes del enfrentamiento posterior al partido, el Madrid afronta una temporada sin títulos europeos. Bellingham sigue siendo clave, pero surgirán dudas sobre la incapacidad del equipo para mantener la calma en la Liga de Campeones.

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