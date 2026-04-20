VÍDEO: «¡Judas!» - Gabriel Jesús se enfrenta a aficionados del Manchester City tras ser insultado durante el calentamiento

El incidente con Jesús fue un episodio menor en un partido clave que cambió la lucha por la Premier. Antes del inicio, la afición del City burló a Arsenal vendiendo botellas con motivos del equipo londinense. Sobre el campo, el Manchester City dominó y se adelantó con un gol de Rayan Cherki en el minuto 16. Gianluigi Donnarumma cedió el empate al Arsenal al despejar el balón contra Kai Havertz, su primer tanto liguero desde febrero de 2025. Pero Erling Haaland sentenció el partido al girarse y rematar un centro de Nico O'Reilly.