Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
A-League Men Rd 20 - Sydney FC v Melbourne VictoryGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: ¡Juan Mata vuelve a hacerlo! El veterano exjugador del Manchester United y del Chelsea marca un golazo de falta para el Melbourne Victory

El exjugador del Manchester United y del Chelsea Juan Mata volvió a dar una lección de fútbol con un sensacional tiro libre para el Melbourne Victory el sábado. A pesar de la brillantez individual del español, un colapso en los últimos minutos hizo que su equipo perdiera una ventaja de dos goles en un frenético encuentro de la A-League.

  • El ganador de la Copa del Mundo retrocede en el tiempo

    El español de 37 años demostró que la maestría técnica no tiene fecha de caducidad durante el choque en el Allianz Stadium. En una jugada a balón parado en el minuto 34, Mata lanzó un disparo con su característico pie izquierdo que se coló perfectamente por el interior del poste.

    La victoria parecía asegurada cuando el suplente Charles Nduka tuvo un impacto inmediato. Al entrar en el campo en el minuto 69, el delantero encontró el fondo de la red en su primera intervención, duplicando la ventaja de los visitantes y silenciando a la afición local.

    Sin embargo, el partido dio un giro radical en solo 120 segundos, ya que los locales se negaron a aceptar la derrota. Apostolos Stamatelopoulos inició la remontada en el minuto 73 con un remate certero. Solo dos minutos después, la euforia se apoderó del estadio cuando el también recién llegado Ahmet Arslan estrenó su cuenta goleadora con el club. El rápido doblete igualó el marcador a 2-2, transformando una tarde que parecía cómoda para el equipo de Mata en una lucha desesperada por un punto ante una afición local rejuvenecida.

    • Anuncios

  • Mira el sublime tiro libre de Mata.

  • La clase es permanente para el icono español

    A pesar del empate, toda la atención se centró en la habilidad individual de Mata. El veterano jugador de 37 años se ha convertido en el centro de atención de la imagen global de la A-League, y momentos de gran calidad como este justifican el entusiasmo que ha suscitado su llegada a Australia.

    Su antiguo compañero en el Manchester United, Bruno Fernandes, también publicó un vídeo en las redes sociales en el que se le veía a él y a Harry Maguire viendo el lanzamiento de falta de Mata. Escribió: «Sabíamos que desde allí no fallaría».

    Tras el partido, Mata envió un mensaje de cariño a sus antiguos compañeros y dijo que esperaba que Bruno marcara pronto un gol similar.

  • No es la primera vez que se crea un momento brillante.

    Antes de su tiro libre, Mata ya había impresionado a Fernandes. En la victoria por 3-1 del Victory sobre el Melbourne City a finales del mes pasado, el español marcó dos goles, uno de ellos desde lejos. El capitán del United publicó más tarde su reacción en las redes sociales, escribiendo: «¡Juan Mata, qué jugador!».

A-League Men
Melbourne Victory crest
Melbourne Victory
MEL
Macarthur FC crest
Macarthur FC
MAC
A-League Men
Sydney FC crest
Sydney FC
SFC
Melbourne City FC crest
Melbourne City FC
MEL
0