VÍDEO: Jordan Henderson reacciona a una pregunta incómoda sobre los jugadores destacados que se quedaron fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial

Al no incluir Tuchel a varias estrellas como Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold en su lista de 26 para el torneo de 48 equipos, se le pidió al jugador de 35 años su opinión sobre los ausentes. Desde la concentración en Florida, Henderson reconoció el debate sobre las decisiones del seleccionador alemán.

«Todos hablan de los ausentes, pero eso pasa en todas las convocatorias de Inglaterra. Hay mucho talento, pero nosotros debemos mantenernos unidos. Estamos aquí por una razón», afirmó.

«Se trata de aportar eso: ser la mejor versión de uno mismo, tanto a nivel individual como colectivo. Trabajar cada día para hacer realidad nuestros sueños».