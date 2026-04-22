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VÍDEO: Jesse Lingard hace historia con su primer gol con el Corinthians y lo celebra con su característico baile
Un momento histórico para Lingard
Lingard pasó a la historia del fútbol brasileño al marcar su primer gol con el Corinthians en la victoria 1-0 sobre el Barra. Su tanto, que lo convirtió en el primer británico en anotar en la Copa de Brasil, fue decisivo. Llegado en marzo del FC Seúl, el inglés aprovechó un rebote en la frontal del área y, con un certero remate justo antes del descanso, justificó el esfuerzo del club por ficharlo.
Matheus Pereira lanzó una falta que Pedro Raul cabeceó perfecto hacia él. El inglés, de 33 años, respondió con una volea precisa al fondo de la red. Tras cinco minutos de revisión del VAR, el gol se confirmó y Lingard celebró con su característico «JLingz».
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Superar un comienzo difícil
El gol es un punto de inflexión para Lingard, quien había luchado para adaptarse al fútbol brasileño. Antes, su actuación como titular contra el Internacional había sido decepcionante y contribuyó a la salida del exentrenador Dorival Junior. Criticado por su falta de forma y de influencia, su actuación decisiva en Florianópolis calla a los detractores.
El Corinthians sufrió para ganar este partido de ida de la quinta ronda. El Barra, de tercera división, fue un rival obstinado y acertó un poste en los primeros minutos. El remate certero de Lingard dio el gol que necesitaba el gigante de São Paulo para llevarse una ventaja vital de cara al partido de vuelta en el Neo Química Arena el 14 de mayo.
- Getty Images Sport
Nos espera una agenda muy apretada
Lingard y sus compañeros no pueden celebrar mucho este gol histórico: los partidos se suceden sin pausa. El Corinthians primero recibirá al Vasco da Gama en la liga y luego se concentrará en un gran desafío continental. El equipo de Fernando Diniz se medirá al Peñarol en la Copa Libertadores, donde se espera que el exinternacional inglés aproveche su experiencia europea para guiar al equipo hacia la victoria.