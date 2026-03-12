VÍDEO: Jeremy Doku desaparece por un instante y deja completamente desconcertados a los espectadores de la retransmisión en directo del partido de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Real Madrid

Mientras la batalla táctica entre los gigantes europeos acaparaba toda la atención, un momento viral protagonizado por Doku se convirtió en tendencia en las redes sociales. Durante una jugada en la segunda parte, el extremo se dirigía hacia el banderín de córner cuando, por un instante, todo su cuerpo pareció desaparecer del encuadre.

El incidente ocurrió cerca de la línea de banda, cuando Doku intentaba superar a Federico Valverde y Trent Alexander-Arnold. La anomalía visual fue detectada por miles de espectadores, lo que provocó una oleada de teorías sobre un «fallo en la matriz» que se convirtieron en tendencia en X a los pocos minutos del pitido final.