Por su parte, Sayed Abdel Hafiz, miembro del consejo de administración del Al Ahly, criticó el arbitraje durante el partido contra el Ceramica Cleopatra.

Abdel Hafiz declaró en televisión que el Al Ahly está llevando a cabo actualmente una sólida reestructuración acorde con su prestigio, pero que atraviesa una etapa delicada que exige actuar con cautela y concentración, y subrayó que situaciones como esta ya se han repetido en temporadas anteriores, lo cual es inaceptable.

Añadió que el árbitro Mahmoud Wafa parecía estar buscando un pretexto para no pitar el penalti, y subrayó que el Al Ahly no permitirá que se le vuelvan a vulnerar sus derechos, incluso a pesar de que existan errores internos que deben revisarse.

Aclaró que la directiva del club presentará una solicitud oficial a la Federación de Fútbol para conocer los detalles del diálogo que tuvo lugar entre el árbitro de campo y el árbitro de vídeo, así como los criterios en los que se basó la selección del equipo arbitral.

Abdul Hafiz señaló que estaba convencido de que no se pitaría el penalti a favor del Al Ahly, y añadió que lo intuyó en cuanto el árbitro regresó de la sala de vídeo, sobre todo después de que este se mostrara ocupado tomando decisiones en contra de miembros del equipo del Ceramica, lo que consideró un indicio de la orientación de la decisión.

Cuestionó la lógica de designar al mismo árbitro para dirigir los partidos de la primera y segunda vuelta entre ambos equipos, y exigió a la Federación Egipcia de Fútbol que abriera una investigación al respecto, además de investigar el incidente en el que el árbitro empujó a algunos jugadores dentro del campo.

Concluyó afirmando que el Al Ahly seguirá fiel a sus valores, señalando que la pertenencia al club se basa en el sacrificio y el trabajo en equipo, en el marco de la búsqueda constante de títulos.

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