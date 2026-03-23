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Pep Guardiola Rayan Cherki Man City Arsenal Carabao Cup 2026X/Getty Images

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VÍDEO: Imágenes inéditas parecen mostrar el cambio de opinión de Pep Guardiola sobre el polémico malabarismo de Rayan Cherki durante la victoria del Manchester City sobre el Arsenal en la final de la Carabao Cup

Un nuevo vídeo muestra a Pep Guardiola abrazando a Rayan Cherki después de que el delantero fuera sustituido hacia el final de la final de la Carabao Cup, en la que el Manchester City se impuso al Arsenal el domingo por la tarde. El internacional francés fue criticado por algunos sectores por hacer malabares con el balón cuando su equipo ganaba por 2-0, y se vio al entrenador Guardiola sacudiendo la cabeza en respuesta a esa jugada.

  • Cherki, criticado por hacer malabares con el balón durante la victoria del City

    El Arsenal partía como favorito de cara a la final del domingo, tras haber consolidado una amplia ventaja en lo más alto de la clasificación de la Premier League. Sin embargo, su espera por un primer título desde la conquista de la FA Cup en 2020 seguirá por ahora, tras caer por 2-0 ante el City en el estadio de Wembley, con Nico O'Reilly autor de un doblete de cabeza en la segunda parte.

    Aunque su actuación mereció la victoria, no todo el mundo quedó impresionado con todos los aspectos del juego de los Cityzens. Cherki acaparó la atención cuando controló un pase con el pecho y procedió a hacer tres toques con los pies. La jugada provocó rugidos de aprobación entre la afición del City, pero el entrenador Guardiola no pareció muy impresionado en ese momento, y sacudió la cabeza desde la banda. El defensa del Arsenal Ben White tampoco le vio la gracia, ya que no tardó en aprovechar la ocasión para chocar contra la antigua estrella del Lyon.

    Sin embargo, unas nuevas imágenes muestran que el exentrenador del Barcelona y del Bayern de Múnich no se enfadó con el temperamental delantero por mucho tiempo, ya que ambos se dieron un efusivo abrazo cuando Cherki fue sustituido.

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  • Cherki se une a las estrellas criticadas por su «comportamiento antideportivo»

    Cherki no es el único jugador que ha sido sancionado por hacer malabares con el balón. Jugadores como Richarlison, Antony y Neymar también han hecho malabares en partidos en los que sus equipos iban claramente camino de la victoria y han sido criticados por ello; además, algunos árbitros han mostrado tarjetas amarillas por este tipo de acciones, al considerarlas una forma de conducta antideportiva que no muestra respeto por el juego.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Cherki, listo para los amistosos de Francia antes del Mundial de 2026

    Tras haber conseguido su primer título desde que fichó por el City el verano pasado, es probable que a Cherki no le preocupe demasiado el revuelo causado por su malabarismo con el balón. En cambio, tiene previsto viajar a Estados Unidos para jugar con Francia en los próximos amistosos contra Brasil y Colombia durante el parón internacional.

    El jugador de 22 años ha sido incluido en la convocatoria definitiva de Didier Deschamps para los Bleus de cara al Mundial de 2026 y estará ansioso por causar una buena impresión para asegurarse de volver a subir al avión con destino a Norteamérica el próximo verano.

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