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VÍDEO: «¡Hay que saber manejar muchos egos!» - Gerard Piqué descarta sustituir a Michael Carrick en el Manchester United
Piqué descarta volver a Old Trafford
En el programa «The Late Run Show», el presentador Chad Johnson preguntó a Piqué sobre la posibilidad de ponerse al frente del Old Trafford. El jugador de 39 años no tardó en descartar la sugerencia de un regreso espectacular a la banda. Cuando se le preguntó directamente si alguna vez se había imaginado un escenario en el que se hiciera cargo de su antiguo club, Piqué dio una respuesta exhaustiva. Afirmó: «No, como entrenador nunca me he visto a mí mismo en ese papel. Básicamente porque hay que gestionar muchos egos y la rutina de los entrenamientos diarios, además de pasar el fin de semana viajando».
Cómo lidiar con egos desmesurados
Afirmó: «No, como entrenador nunca me he visto en ese papel. Básicamente porque hay que lidiar con muchos egos y con la rutina de entrenar todos los días y pasar el fin de semana viajando». Piqué dejó claro que el calendario implacable y la intensa presión que supone gestionar los vestuarios actuales, llenos de jugadores de gran renombre, simplemente no encajan con sus ambiciones actuales.
La vida tras la carrera deportiva
El ganador de la Copa del Mundo continuó con su explicación, dejando claro que el estilo de vida de un entrenador moderno no le atrae. Añadió: «Es algo que, tras retirarme, me hizo querer desconectar mucho del fútbol. Y no me veo, al menos a corto plazo, ejerciendo de entrenador». Desde que colgó las botas, se ha centrado principalmente en sus proyectos empresariales en lugar de obtener títulos de entrenador. Mientras que varios de sus antiguos compañeros han dado el salto a los banquillos, él ha dedicado su tiempo a la Kings League, evitando el implacable calendario que caracteriza al entrenamiento de élite.
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Carrick se pone al volante
Aunque el español no tiene interés en dedicarse al entrenamiento, el Manchester United cuenta actualmente con un entrenador interino que está haciendo un trabajo excelente. Carrick ha liderado un notable cambio de rumbo desde que sustituyó a Rubén Amorim el 13 de enero, lo que ha dado lugar a numerosos llamamientos para que su nombramiento sea definitivo. Su fenomenal balance contrasta marcadamente con el mandato de Amorim; el técnico portugués dirigió 20 partidos de liga esta temporada, con un balance de ocho victorias, siete empates y seis derrotas, lo que le valió 31 puntos. Por el contrario, el técnico de 44 años ha dirigido 10 partidos de la Premier League, consiguiendo siete victorias, dos empates y sufriendo solo una derrota.