VÍDEO: Guardiola manda un mensaje divertido al West Ham mientras el City espera un tropiezo del Arsenal en la lucha por la Premier

Guardiola, satisfecho tras la victoria del City sobre el Brentford, bromeó en la rueda de prensa del sábado. Al marcharse, cruzó los brazos en el gesto de los “Hammers” y gritó: “¡Vamos, Irons!”.

En un momento de broma, Guardiola cruzó los brazos por encima de la cabeza en el icónico saludo de los «Hammers» y gritó: «¡Vamos, Irons!». Así respaldó públicamente al West Ham, que el domingo recibe al Arsenal en un partido clave en la lucha por el título de la Premier League.



