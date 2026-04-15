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VÍDEO: ¡Grave error de Manuel Neuer! El veterano del Bayern de Múnich regala un gol al Real Madrid a los 60 segundos de la Liga de Campeones, en el peor momento para los de Vincent Kompany
Un comienzo desastroso para el Bayern
Según las crónicas en directo del partido, el Bayern de Múnich sufrió un inicio de pesadilla cuando Neuer cometió un error poco habitual apenas unos instantes después del saque inicial. Con los locales con una ventaja global de 2-1 tras el partido de ida en el Bernabéu, el veterano portero salió muy lejos de su área y realizó un pase descuidado que fue a parar directamente a los pies de Güler. El turco no lo pensó y envió el balón a la portería vacía desde unos 30 metros. Pura incredulidad para Vincent Kompany y la afición local.
Huelga sin precedentes
El tempranero gol de Güler, el más rápido de la historia del Madrid en Champions, igualó la eliminatoria y puso en aprietos al equipo alemán, invicto en 13 partidos. Opta recordó que, con 35 segundos, es el tanto más rápido del Madrid en la Liga de Campeones. Ese gol borró la ventaja que el equipo alemán había logrado en España. Aunque llegaba con 13 partidos sin perder, el local quedó contra las cuerdas ante el gigante español.
Intercambio frenético de goles
El revés fue temporal: el Bayern de Múnich empató cinco minutos después. Un córner bien ejecutado aprovechó un error de Andrii Lunin y Aleksandar Pavlovic remató de cabeza a la red. El drama creció cuando Güler devolvió la ventaja al Madrid en el 29 con un precioso libre directo. Los locales no se rindieron y Kane igualó de nuevo en el 38, pero Mbappé respondió justo antes del descanso para el 3-2 final de la primera parte.
- AFP
De cara a París
El ganador de esta eliminatoria de cuartos de final avanzará a semifinales para enfrentarse al París Saint-Germain, que ya está allí tras vencer 2-0 al Liverpool en ambos partidos. Ahora ambos equipos lucharán por mantener vivo su sueño europeo y alcanzar ese duelo contra los parisinos.