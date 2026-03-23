VÍDEO: «¡Gary Neville es un gilipollas!»: La leyenda del Manchester United hace callar a un aficionado del City tras una lluvia de insultos desde las gradas de Wembley durante la final de la Carabao Cup

Uno de los principales temas de conversación previos al partido fue la decisión del entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, de alinear a Kepa Arrizabalaga en la portería en lugar de David Raya, titular habitual en la Premier League y la Liga de Campeones. Kepa acabó cometiendo un error que le costó caro y que permitió a O'Reilly marcar de cabeza su primer gol, antes de anotar el segundo unos minutos más tarde.

El guardameta español había estado ralentizando el juego cuando tenía la posesión, algo que Neville calificó de «tontería» y sobre lo que más tarde bromeó: «Los porteros tienen que dejar de poner el pie sobre el balón durante 35 segundos. Así le estás diciendo a tus rivales que no tienes intensidad.

El Arsenal ha perdido el partido en su propia área pequeña haciendo esto. Solo estás animando al City.

En partidos como este, lo único que hacéis es enviaros señales unos a otros. El City pensará: “No les apetece tanto en esta segunda parte, vamos a ir a por todas”».